Экономика

16:25 22.03.2021

ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

1 мин читать
ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 4 трлн 194,1 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 100,47 тыс. грн.

Госстат уточнил, что изменение дефлятора в минувшем году составило 9,8%.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 854,05 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 875,34 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) и в четвертом – 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%).

Госстат напомнил, что в 2019 года ВВП Украины вырос на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 годах он увеличился соответственно на 2,5% и 2,4% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% – в 2014 году.

Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,6%.

Теги: #падение #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 19.03.2021
Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

13:23 18.03.2021
Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики, в 2022 г. рост ВВП может составить 2,8% - Милованов

Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики, в 2022 г. рост ВВП может составить 2,8% - Милованов

11:31 18.03.2021
Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

11:00 17.03.2021
Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

09:04 13.03.2021
S&P ожидает роста экономики Украины в 2021 году на 4%

S&P ожидает роста экономики Украины в 2021 году на 4%

18:59 10.03.2021
Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%

18:30 01.03.2021
ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны

ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны

09:30 28.02.2021
Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

10:06 24.02.2021
"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

15:51 15.02.2021
Спад ВВП Украины в IV кв.-2020 замедлился до 0,7% - Госстат

Спад ВВП Украины в IV кв.-2020 замедлился до 0,7% - Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", соответствующее письмо направлено в АРМА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

Стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%" в течение 5 лет - Национальный совет реформ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк перевел члена правления Буца на пост директора генерального департамента по управлению рисками

Кабмин разрешил выплачивать руководителям ГП вознаграждение за содействие приватизации

ПУМБ направил на дивиденды 1,3 млрд грн – половину чистой прибыли 2020 г.

"ДТЭК КЭС" прекращает выполнение плановых ремонтов в столице на период карантина

"Интергал-Буд" компенсирует разницу в тарифах на э/э для неподключенных к коммунальным сетям ЖК

Минэкономики предлагает запретить НБУ устанавливать сроки расчетов операций при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы

Рожкова назвала тревожным сигналом отказ НБУ согласовать члена правления Ощадбанка Буца

Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 г. составили 188 млн грн - Госэкоинспекция

В черкасском ТРЦ Lubava откроется магазин LC Waikiki

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА