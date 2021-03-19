Экономика

17:19 19.03.2021

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

1 мин читать
МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет ряд рейсов, которые были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Как сообщила пресс-служба МАУ в пятницу, в частности, с 28 марта 2021 года компания начинает полетную программу по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта - по маршрутам Киев - Вильнюс - Киев и Одесса - Стамбул - Одесса, а с 14 апреля по маршруту Киев - Барселона - Киев.

Так, рейс Киев - Берлин - Киев будет выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям; Киев - Вильнюс - Киев - по понедельникам и пятницам; Киев - Барселона - Киев - по понедельникам, средам и субботам; Одесса - Стамбул - Одесса - по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщалось, МАУ в 2021 году планирует постепенное перспективное восстановление оригинальной сети маршрутов. В частности, с начала летнего сезона-2021 планируется запуск рейсов по 43 международным и семи внутренним маршрутам, что позволит восстановить полноценное авиационное сообщение из регионов Украины с многочисленными странами Европы через хаб в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

Начиная с апреля 2021 года МАУ планирует восстановить собственную маршрутную сеть на 64% объема 2019 года.

Теги: #мау #авиарейсы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 17.03.2021
Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ - Кулеба

Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ - Кулеба

12:31 11.03.2021
МАУ выполнит в середине марта еще 7 рейсов в/из Израиля

МАУ выполнит в середине марта еще 7 рейсов в/из Израиля

12:44 10.03.2021
МАУ в феврале вернула пассажирам $2,5 млн за отмененные рейсы в связи с COVID-19

МАУ в феврале вернула пассажирам $2,5 млн за отмененные рейсы в связи с COVID-19

02:26 27.02.2021
Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

10:19 24.02.2021
МАУ возобновляет рейсы в Баку, SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

МАУ возобновляет рейсы в Баку, SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

12:38 19.02.2021
МАУ с марта возобновит несколько отмененных из-за карантина рейсов

МАУ с марта возобновит несколько отмененных из-за карантина рейсов

16:07 15.02.2021
МАУ отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом, планирует еще один рейс

МАУ отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом, планирует еще один рейс

11:41 10.02.2021
МАУ планирует выполнить спецрейс в Израиль 14-15 февраля для возвращения украинцев

МАУ планирует выполнить спецрейс в Израиль 14-15 февраля для возвращения украинцев

17:03 03.02.2021
МАУ за 10 мес. вернула пассажирам более $26,5 млн за отмененные рейсы

МАУ за 10 мес. вернула пассажирам более $26,5 млн за отмененные рейсы

07:56 29.01.2021
Британия из-за коронавируса закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай-Лондон

Британия из-за коронавируса закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай-Лондон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

Рада приняла закон об урегулировании работы коллекторов

Зеленский заверил, что процесс приватизации в Украине продолжится

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Кропивницком

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

Рада приняла закон об урегулировании работы коллекторов

Freedom Holding надеется в 2021г включить банк в свою структуру в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА