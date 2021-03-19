Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

Новая украинская авиакомпания Bees Airline к концу апреля 2021 года планирует запустить первый регулярный рейс, сообщил и.о. генерального директора компании Евгений Хайнацкий.

"Начало регулярных рейсов - это большой подготовительный процесс. Мы его начали только трое суток назад, когда получили лицензию. Сейчас мы отправили письма Госавиаслужбе о назначении нашей авиакомпании на маршруты. После получения этих назначений, нужно сформировать расписание... Первый регулярный рейс мы будем начинать где-то ближе к майским праздникам, к концу апреля. Мы сейчас смотрим на направление Кавказа. Те страны, которые принимают украинцев", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, компания также рассматривает возможность выполнения внутренних рейсов по Украине.

"На внутренние перевозки есть спрос. Мы смотрим на это. Мы смотрим на то, чтобы в этом году начать выполнение каких-то рейсов. Но сейчас мы ожидаем от государства изменений по поводу НДС. Если это произойдет, а вместе с этим еще некоторые другие изменения, мы начнем внутренние перевозки чуть раньше", - отметил Хайнацкий.

Согласно государственному реестру гражданских воздушных суден Украины, Bees Airline зарегистрировала в Украине два самолета - Boeing 737-800 c регистрационными номерами UR-UBA и UR-UBB. Оба самолета 2010 года выпуска и принадлежат San Clemente Leasing LLC (США).

Однако и.о. гендиректора компании отметил, что к концу 2021 года флот пополнится еще двумя самолетами. Еще двумя планируется пополнить в 2022 году.

Говоря о рисках запуска новой авиакомпании в условиях пандемии, Хайнацкий сказал, что рейсы планировалось начать еще год назад.

"Год назад акционер хотел уже начать рейсы. У него уже был стратегический план, уже были договоренности и по самолетам, и по другим планам развития. И когда самолеты уже зарезервированы, то сколько можно их не брать? Можно два месяца, полгода, год, но все равно это какие-то расходы. Нужно уже было начинать. Сейчас весна, некоторые страны закрываются, но уже много стран нашли способ открыться", - прокомментировал он.

Как сообщалось, 12 марта Государственная авиационная служба Украины выдала Bees Airline сертификат эксплуатанта.

Свой первый чартерный рейс Bees Airline совершила из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine 18 марта 2021 года.

Базовый аэропорт Bees Airline - международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Согласно данным в реестре, бенефициарными владельцами Bees Airline являются Сергей Смирный (90%) и Евгений Хайнацкий (10%).