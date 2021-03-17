Экономика

10:13 17.03.2021

Honda остановит заводы в США и Канаде на неделю из-за нехватки запчастей

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Honda остановит заводы в США и Канаде на неделю из-за нехватки запчастей

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. на следующей неделе приостановит работу большинства своих предприятий в США и Канаде из-за проблем с цепочками поставок.

Это обусловлено целым рядом факторов, включая задержки с разгрузкой в портах, глобальный дефицит чипов, связанные с пандемией проблемы и последствия суровой зимы в центральной части США, заявила компания.

В сообщении говорится, что большая часть из пяти североамериканских заводов Honda будут остановлены на неделю с 22 марта. При этом компания не уточняет, какие конкретно предприятия не будут работать.

Honda также отметила, что длительность приостановки может быть изменена в зависимости от ситуации с поставками комплектующих, сообщает MarketWatch.

Котировки акций Honda по итогам торгов в среду снизились на 1,4%. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца выросла почти на 8%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 11,8% за этот период.

Теги: #заводы #honda
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