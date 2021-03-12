Финплан "Укрзализныци" на 2021 год должен быть утвержден как можно скорее для дальнейшего прогресса компании - глава УЗ

Реализация планов АО "Укрзализныця" (УЗ) по капитальным инвестициям, перевозкам и доходам очень сильно зависит от утверждения финансового плана на 2021 год - его необходимо утвердить как можно скорее, сказал глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что 2020 год был очень сложным для компании еще и потому, что утверждение финплана произошло только в конце лета, а утвержденный финплан – это необходимое условие для заключения договоров и инвестирования.

"Без него мы, как государственная компания, не имеем права осуществлять какие-либо платежи, кроме налогов и выплаты заработной платы. Не осуществив необходимые закупки, мы не сможем реализовать ремонт подвижного состава. В 2020 году как раз и сложилась такая ситуация: из-за позднего утверждения финплана УЗ не успела выполнить план по капитальным инвестициям, не отремонтировав запланированные локомотивы и вагоны", - сказал Жмак.

"Поэтому сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы нам как можно скорее утвердили финансовый план. Для того чтобы быть готовыми к пику грузоперевозок, который начнется летом, нам нужно начать ремонты подвижного состава уже сейчас. Иначе мы рискуем снова столкнуться с дефицитом тяги, недоперевезем грузы и недополучим доход. Поэтому чем быстрее финплан будет утвержден, тем быстрее мы можем выходить на реализацию наших планов по капитальным инвестициям, перевозкам и доходам", - подчеркнул глава компании.