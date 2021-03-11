Экономика

18:49 11.03.2021

В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

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В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

Депутаты фракции "Слуга народа" инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации, сообщил заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"С 2014 года в Луганской области нет ни одного построенного дома для временно перемещенных лиц. Областная власть в лице руководителя области Сергея Гайдая уверяет, что вопрос рассматривается, но все стоит на месте. Поэтому депутаты настаивают на срочном аудите деятельности руководства области", - рассказал Ткаченко агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что поднял данный вопрос во время выездного заседания мониторинговой миссии Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Луганской области в четверг.

Ткаченко отметил, что на строительство жилья для переселенцев выделяются как бюджетные средства, так и средства международных финансовых доноров, однако строительство объектов затягивается и превращается в долгострои.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа") высказывается за создание временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования растраты бюджетных средств и международной помощи.

"ВСК должна расследовать этот вопрос и добиться результатов. Деньги выделяются в течение 7 лет, но ни одного дома не ввели в эксплуатацию. Мы должны взять этот вопрос под контроль комитета и расследовать растрату средств на всех объектах", - сказал Горбенко.

Теги: #аудит #луганская_овга
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