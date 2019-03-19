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11:18 19.03.2019

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

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Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

Луганская областная военно-гражданская госадминистрация намерена обратиться в Совет нацбезопасности и обороны Украины с просьбой рассмотреть ситуацию с возможным обесточиванием шахт в Луганской области.

Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-эконогической безопасности и чрезвычайных ситуаций в понедельник, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

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Госпредприятие (ГП) "Укринтерэнерго", поставляющее э/э угледобывающим шахтам на правах поставщика "последней надежды" (ПОН), уведомило об отключении шахт ГП "Первомайскуголь" и ПАО "Лисичанскуголь" с 1 апреля в связи с истечением трехмесячного срока, в течение которого потребители могут пользоваться услугами ПОН.

Задолженность указанных предприятий за э/э за январь-февраль составляет 77,3 млн грн.

Шахты не располагают правом на экологическую технологическую броню (минимально допустимый уровень энергообеспечения), поэтому может произойти их полное отключение от э/э, подчеркнули в госадминистрации. Обесточивание ГП "Первомайскуголь" может привести к подтоплению шахты в п.Золотое водами с объектов, размещенных на неконтролируемой территории.

На заседании комиссии было определено, что руководители угледобывающих предприятий обратятся в Министерство энергетики и угольной промышленности для уточнения возможности получения экологической брони. О надвигающейся чрезвычайной ситуации будет проинформирована и Госслужба Украины по чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, вначале февраля Кабинет министров Украины выделил 450 млн грн на обеспечение оплаты государственными угледобывающими предприятиями потребляемой в 2019 году электроэнергии.

Теги: #снбо #электроэнергия #луганская_овга #шахты
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