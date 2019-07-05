Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

Предложенный президентом Украины и одобренный Кабинетом министром на пост нового главы Луганской областной военно-гражданской администрации, ректор Луганского государственного университета внутренних дел (сейчас находится в Северодонецке – ИФ) Виталий Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году.

"Если говорить о моей гражданской позиции, то с февраля 2014 года у нас в университет размещались те Внутренние войска, которые приехали из Хмельницкой и Винницкой области обеспечивать порядок. Скажем так, мягко говоря, не все согласились их принять. Они все размещались у меня. Вот они у меня были по 3 мая 2014 года, когда опять же не мной было принято решение их вывезти, переселить в аэропорт. Я был против. Но не я принимал это решение", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Комарницкий напомнил, что в здание его университета 1 мая 2014 года бросали бутылки с зажигательной смесью в знак протеста из-за нахождения там Внутренних войск, не давали завершить учебный процесс, было 9 прямых попаданий по университету.

"До последней секунды на флагштоке был флаг Украины, весь "израненный" уже. Поэтому если бы у нас была какая-то другая позиция… Нас потом захватили, разграбили. Это было уже в августе 2014 года. Пять моих сотрудников "бросали на подвал". Так что во всем должна просматриваться какая-то логика", - рассказал он.

Комарницкий указал, что после передислокации вуза в Сумы в 2014 году он по своей инициативе добровольно прошел полиграф. "Меня еще обвиняли, что якобы наш университет поздно вышел. Но мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы – люди военные, и не можем без приказа", - подчеркнул он.

Предложенный на пост главы Луганской ОВГА подтвердил, что его младший сын Артем, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, еще в 2011 году уехал в Российскую Федерацию, и с марта 2014 года он с ним не виделся. Старший сын Максим – прокурор в одном из отделов в Главной военной прокуратуре Украины.

Комарницкий также отметил, что в своей биографии был депутатом местных советов от поселкового до областного, чтобы отстаивать интересы университета, ректором которого стал в 2007 году. По его словам, из этих же соображений он баллотировался в 2010 году в Луганский облсовет по списку Партии регионов после поступления такого предложения, не будучи ее членом.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".