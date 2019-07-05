Политика

17:29 05.07.2019

Будущий глава Луганской ОВГА выступает за дифференцированный подход к правовой оценке тех или иных действий граждан на оккупированных территориях

2 мин читать
Будущий глава Луганской ОВГА выступает за дифференцированный подход к правовой оценке тех или иных действий граждан на оккупированных территориях

Предложенный президентом Украины и одобренный Кабинетом министром на пост нового главы Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий выступает за дифференцированный подход к правовой оценке тех или иных действий граждан на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Если мы возьмем первый раздел Уголовного кодекса Украины о преступлениях против основ государства и некоторые статьи из других разделов, то все правильно расписано, и, в том числе, есть такие понятия как коллаборационизм и терроризм. Правовую оценку деятельности граждан на временно оккупированных территориях необходимо осуществлять с учётом деления таких граждан на три категории: представителей силового блока; представители публичного сектора; представители частного сектора", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Комарницкий считает, что к представителям силового блока необходимо применять неизбежность уголовного наказания; вторая категория граждан (представители публичного сектора) подлежит амнистированию или их ответственность может исключаться на основании крайней необходимости; третья категория граждан не несёт ответственности за сотрудничество с "администрациями".

Он также указал, что термин "коллаборанты" в данном случае ему не очень нравится. "Но тут уже больше даже психологи должны работать. Это понятие не должно быть "токсичным". И снова-таки, мы говорим об амнистировании, а амнистия предполагает наказание, а потом амнистию. Поэтому, возможно, и слово "амнистия" в данном случае не совсем уместное", - пояснил он.

"Люди уже сейчас должны знать все эти вопросы. Потому что незнание – это хуже всего. Я скажу еще, что нельзя все время прятаться от этих тем. И наказание – это сильный метод, но где-то должен быть не только кнут, но и пряник", - добавил Комарницкий.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #луганская_овга #ордло #комарницкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 05.07.2019
Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

14:30 05.07.2019
Спецслужбы РФ разворачивают операцию по интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях

Спецслужбы РФ разворачивают операцию по интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях

18:14 04.07.2019
Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

14:50 03.07.2019
Вопрос проведения переговоров властей Украины с "Л/ДНР" поровну разделил украинцев

Вопрос проведения переговоров властей Украины с "Л/ДНР" поровну разделил украинцев

10:24 03.07.2019
Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

18:00 02.07.2019
Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

11:17 02.07.2019
Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

15:40 28.06.2019
Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

13:28 27.06.2019
В Минске проходит встреча глав т.н."ДНР" и "ЛНР" с Медведчуком

В Минске проходит встреча глав т.н."ДНР" и "ЛНР" с Медведчуком

15:21 21.06.2019
"Укрзализныця" в случае восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО намерена почти вдвое увеличить перевозки железной руды и черных металлов

"Укрзализныця" в случае восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО намерена почти вдвое увеличить перевозки железной руды и черных металлов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

Вопросы безопасности, реформ и имплементацию Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза обсудят лидеры на саммите в Киеве 8 июля

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: семья главы Донецкой ОГА живет на оккупированной территории, родители считают себя украинцами, с братом он не общается из-за политических разногласий

Кадлоу предлагает ФРС "забрать назад" декабрьское повышение ставки

Европейская сторона на саммите Украина-ЕС представит пакет дополнительной поддержки Азовскому региону

Парубій не бачить партію "Євросолідарності" в коаліції зі "Слугою народу" в новому складі ВР

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Саммит Украина-ЕС проводится в политическое межсезонье для демонстрации продолжения отношений стран, невзирая на внутриполитические моменты

Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА