Будущий глава Луганской ОВГА выступает за дифференцированный подход к правовой оценке тех или иных действий граждан на оккупированных территориях

Предложенный президентом Украины и одобренный Кабинетом министром на пост нового главы Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий выступает за дифференцированный подход к правовой оценке тех или иных действий граждан на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Если мы возьмем первый раздел Уголовного кодекса Украины о преступлениях против основ государства и некоторые статьи из других разделов, то все правильно расписано, и, в том числе, есть такие понятия как коллаборационизм и терроризм. Правовую оценку деятельности граждан на временно оккупированных территориях необходимо осуществлять с учётом деления таких граждан на три категории: представителей силового блока; представители публичного сектора; представители частного сектора", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Комарницкий считает, что к представителям силового блока необходимо применять неизбежность уголовного наказания; вторая категория граждан (представители публичного сектора) подлежит амнистированию или их ответственность может исключаться на основании крайней необходимости; третья категория граждан не несёт ответственности за сотрудничество с "администрациями".

Он также указал, что термин "коллаборанты" в данном случае ему не очень нравится. "Но тут уже больше даже психологи должны работать. Это понятие не должно быть "токсичным". И снова-таки, мы говорим об амнистировании, а амнистия предполагает наказание, а потом амнистию. Поэтому, возможно, и слово "амнистия" в данном случае не совсем уместное", - пояснил он.

"Люди уже сейчас должны знать все эти вопросы. Потому что незнание – это хуже всего. Я скажу еще, что нельзя все время прятаться от этих тем. И наказание – это сильный метод, но где-то должен быть не только кнут, но и пряник", - добавил Комарницкий.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".