Экономика

21:05 05.03.2021

Кабмин снял с "Энергоатома" обязательство продажи 5% ресурса на спецсессия и сократил период пиковых поставок э/э

1 мин читать
Кабмин снял с "Энергоатома" обязательство продажи 5% ресурса на спецсессия и сократил период пиковых поставок э/э

Кабинет министров отменил обязательную продажу НАЭК "Энергоатом" 5% прогнозного месячного объема электроэнергии по двусторонним договорам на спецсессиях, а также сократил на три часа период пиковых поставок э/э.

Соответствующее постановление №182 от 3 марта 2020 года обнародовано на Урядовом портале в пятницу.

Документом внесены соответствующие изменения в положение о спецобязательствах (ПСО, постановление №483 от 5 июня 2019 года), а также в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам (постановление №499 от 5 июня 2019 года).

В частности, согласно изменениям в положение о ПСО, из него исключен пункт, обязывающий "Энергоатом" продавать ежемесячно до 5% прогнозного объема электроэнергии по двусторонним договорам на спецсессиях электронных аукционов. Помимо этого, из порядка проведения электронных аукционов полностью исключен раздел о порядке проведения специальной сессии по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам, предусматривающий кратко-, средне- и долгосрочные договора (до трех месяцев, полгода и до года) с покупателями, приобретающими э/э исключительно для собственного потребления.

Согласно измененному графику продаж электроэнергии, пиковые часы устанавливаются с 08:00 до 20:00 в рабочие дни вместо периода 07:00-22:00. Также сдвигаются внепиковые часы: с 00:00 до 08:00 и с 20:00 до 24:00 в рабочие дни вместо 00:00-07:00 и 22:00-24:00. Поставки электроэнергии в выходные дни по-прежнему считаются внепиковыми все сутки.

Теги: #электроэнергия #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:23 05.03.2021
Обвинения США против Коломойского могут стать основанием для открытия дела НАБУ – адвокат

Обвинения США против Коломойского могут стать основанием для открытия дела НАБУ – адвокат

13:07 04.03.2021
Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

19:25 03.03.2021
Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

13:41 02.03.2021
Отсутствие "зеленых" аукционов тормозит развитие биоэнергетики – гендиректора Clear Energy Group

Отсутствие "зеленых" аукционов тормозит развитие биоэнергетики – гендиректора Clear Energy Group

20:28 26.02.2021
ФГИ рассчитывает приватизировать "Центрэнерго" к концу текущего года – замглавы главы ФГИ

ФГИ рассчитывает приватизировать "Центрэнерго" к концу текущего года – замглавы главы ФГИ

09:14 25.02.2021
"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

18:36 23.02.2021
Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

00:47 23.02.2021
Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

Украина прошла худший период в энергетике в текущем отопительном сезоне – Витренко

21:37 22.02.2021
Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

19:05 18.02.2021
Витренко допускает компенсацию "зеленого" тарифа за счет увеличения налога на выбросы СО2

Витренко допускает компенсацию "зеленого" тарифа за счет увеличения налога на выбросы СО2

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава "Укрзализныци" Бальчун стал совладельцем украинской компании, добывающей янтарь

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

На содержание украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление" будут потрачены миллионы гривень – Коболев

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Объемы транспортировки газа из ЕС в Украину в феврале снизились в 15 раз

Экс-глава "Укрзализныци" Бальчун стал совладельцем украинской компании, добывающей янтарь

Ковидный вакцинный туризм не будет иметь перспектив до насыщения рынка вакцинами от COVID-19 – эксперты

ФГИ решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин

Украинские депутаты инициируют проверку МАГАТЭ безопасности Белорусской АЭС

Литва и Украина сформируют рабочую группу по БелАЭС

Британские и финские инвесторы построят во Львовской области картофелеперерабатывающий завод

Глава НКЦБФР назвал среднесрочной целью дать рынку больше инструментов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА