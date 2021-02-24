Экономика

14:00 24.02.2021

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

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Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

Кабинет министров Украины увеличил максимальный объем помощи-компенсации от государства для субъектов малого и среднего бизнеса, которые получили кредит в минувшем году, с EUR200 тыс. до EUR400 тыс.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"Сегодня на заседании правительства утвердили постановление, направленное на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов 5-7-9%", - прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале во время правительственного заседания.

Теги: #госпомощь #мсб
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