Остановка прокачки по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" не вызовет дестабилизации украинского рынка - мнение

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о необходимости возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН) приведет к остановке поставок по нему, но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо, считают в консалтинговой группе "А-95".

"Мы не видим предпосылок для возникновения ресурсной напряженности на рынке. В последние три года загрузка нефтепродуктопровода снижалась, основной причиной было введение летом 2019 года специальной пошлины в размере 3,75% (сейчас 4%) на трубопроводные поставки российского дизтоплива. В итоге, если в 2018 году импорт через "ПрикарпатЗападтранс" составил 1,98 млн тонн (30,5%), то в 2019 году – 1,23 млн тонн (17,76%), а в 2020-м – 635 тыс. тонн (8,57%)", - отмечается в сообщении.

По словам директора "А-95" Сергей Куюна, украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. тонн трубопроводных поставок в месяц будет несложно.

"Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю", – отметил он.

Куюн, в частности, предполагает, что, минимум, 20-30 тыс. тонн может дополнительно поступить в Украину с белорусского терминала в Гомеле, где осуществляется перевалка российского дизтоплива с СЗН на ж/д-транспорт. Также с марта ожидается увеличение импорта российского дизтоплива по железной дороге через восточную границу. Большой запас мощности по приемке с моря остается у украинских портов: они задействованы менее чем на 30%. Также можно рассчитывать на небольшое увеличение поставок из Беларуси.

"Самый большой потенциал имеют украинские НПЗ, которые загружены сырьем менее чем на 30%. Основная причина – диспропорция в акцизах на моторные топлива. Она стимулирует потребление дизтоплива и сжиженного газа, которые Украина вынуждена импортировать на 70-80%. Решение этой проблемы могло бы дать стимул увеличению нефтепереработки и, как следствие, снижению импортозависимости по всем топливным позициям", – считает Куюн.

В группе "А-95" не исключают незначительного, в пределах 1-1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось трубопроводное дизтопливо.

Как сообщалось, "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Украинский участок СЗН принадлежит ООО "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне). До 2016 года компания являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть проходящего по территории Украины участка, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Однако в 2015 году хозсуд Ривненской области решение отменил по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд решением признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО "ПрикарпатЗапалтранс. В его основу было положено заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП" о том, что данный трубопровод не является магистральным. НАБУ считает такое заключение заведомо ложным, поэтому совместно с СБУ в феврале 2021 года предъявило подозрения эксперту.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 19 февраля 2021 года ввел в действие решение СНБО "О принятии мер для защиты имущественных интересов государства", которым, среди прочего, поручил Кабмину определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части проходящего по территории Украины нефтепродуктопровода.

По словам главы СНБО Алексея Данилова: "Дано указание всем соответствующим органам: законным способом вернуть в собственность украинского народа и разобраться, почему собственность государства оказалась в частных руках".