Экономика

15:17 01.08.2019

Wexler начала переговоры с Proton Energy о скидке на ДТ для возобновления поставок по трубопроводу

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Wexler Group начала переговоры с Proton Energy Group о снижении цены на поставляемое по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" дизельное топливо, сообщил собственник группы компаний Петр Белз.

"Сейчас мы ведем с ними (Proton Energy - ИФ) переговоры по этому поводу. Надеюсь, мы сможем договориться о снижении цены, чтобы получить возможность отгружать из Новоград-Волынского и Смыги", - сказал он в интервью изданию "БизнесЦензор".

По его словам, в свою очередь, Proton Energy должна провести переговоры о снижении тарифа на прокачку топлива с операторами трубопровода в РФ, Беларуси и Украине. Достижение компромисса может привести к возобновлению поставок по трубе уже в сентябре.

Как отметил Белз, введение пошлин привело к экономической нецелесообразности поставки дизтоплива нефтепродуктопроводом, в связи с чем в августе компания законтрактовала 70 тыс. тонн ДТ с доставкой по железной дороге.

"Белорусы предлагают практически такие же цены, как и у нас. А у нас удорожание из-за пошлины приблизительно будет $25 на тонне ДТ. Мы не сможем с ними конкурировать", - пояснил он.

В мае 2019 года Wexler приобрело 112 тыс. тонн прокачанного по нефтепродуктопроводу дизтоплива, в июне – 76 тыс. тонн, в июле – 114 тыс. тонн.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь, пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Wexler Group специализируется на импорте нефтепродуктов, является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украину. С 2019 года занимается импортом темных нефтепродуктов, в частности, дорожного битума, мазута, масел. Объединяет такие компании, как "Анвитрейд" (в 2018 году реализовала 635 тыс. тонн ДТ), "Терминал Ойл" (мелкооптовый оператор), "Ясунь Транс 27", а также "Санрайз Логистикс" (реализация темных нефтепродуктов).

Теги: #прикарпатзападтранс #wexler_group #дизтопливо #трубопровод #proton #нефтепродуктопровод
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