Экономика

13:32 19.02.2021

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

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"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) не осуществляло никаких платежей в бюджет Крыма после оккупации полуострова.

Соответствующее заявление распространила группа "Интерпайп" после распространения в минувший четверг рядом СМИ ложной информации о якобы осуществлении платежей заводом "Интерпайп НТЗ" в бюджет оккупированного полуострова Крым.

При этом в компании призвали СМИ профессионально подходить к своей работе и не распространять фейки.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #крым #налоги #интерпайп
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