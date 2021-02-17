"Нафтогаз" назначил замдиректора добывающего дивизиона с многолетним опытом работы в США

Заместителем директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" назначен Олег Толмачев, имеющий свыше 20 лет опыт работы добычи углеводородов в Северной Америке.

Согласно пресс-релизу "Нафтогаза", Толмачев получил высшее образование в университете штата Оклахома по специальности нефтяная инженерия. Работал в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources, где занимал должности инженера по добыче и освоению, вице-президента и старшего вице-президента, исполнительного вице-президента и операционного директора.

Он возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежами газа и газоконденсата как в традиционных коллекторах (East Texas Deep Bossier), так и плотных породах (Utica, Haynesville, Barnett, Marcellus, Granite Wash). Среди его обязанностей было повышение экономической эффективности проектов, формирования и управления мультифункциональными командами (геология, разработка, бурение, добыча, подготовка и переработка углеводородов).

По словам директора дивизиона Александра Романюка, основной задачей нового руководителя является внедрение в Украине практик и технологий, которые позволят повысить эффективность добычи на действующих месторождениях с оптимальными финансовыми показателями.

"Мы продолжаем усиливать свою команду по всем направлениям и на всех уровнях. Чтобы стабилизировать добычу, а также реализовать новые стратегические проекты по развитию ресурсной базы, "Нафтогаз" просматривает производственные процессы и внедряет новые подходы к своей работе", - сказал Романюк.

"Для того чтобы стабилизировать добычу украинского газа и реализовать имеющийся ресурсный потенциал компании, мы должны научиться добывать газ быстрее и дешевле. Развивая газовые месторождения в Техасе, Оклахоме, Луизиане, Огайо, Западной Вирджинии и Пенсильвании, мы разработали большое количество ноу-хау для высокоэффективной разработки глубоких и низкопроницаемых коллекторов, в том числе используя технологии горизонтального бурения. Это ноу-хау помогло нам поднять экономику и эффективность добычи на качественно новый уровень", - отметил Толмачев.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", входящее в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.