"Нафтогаз" разделил газовый дивизион на "добычной" и "коммерческий"

"Нафтогаз Украины" упразднил дивизион "интегрированный газовый бизнес" и создал дивизионы "разведка и добыча" и "коммерция" в рамках трансформации группы.

"Расформирование интегрированного газового дивизиона обусловлено необходимостью адаптировать структуру под новые рыночные условия и сфокусироваться на деятельности по реализации газа конечным потребителям после отмены действия специальных обязательств (ПСО) с 1 июля 2020 года", - говорится в пресс-релизе "Нафтогаза".

Среди основных функций дивизиона "коммерция" – развитие сегмента розничной торговли газом, трейдинговая деятельность и налаживание эффективных каналов реализации природного газа. "Разведка и добыча" будет отвечать за разведку и добычу газа и жидких углеводородов, эффективные инвестиции и наращивание доказанных запасов в портфеле "Нафтогаза".

"Разделение деятельности по добыче и реализации углеводородов является лучшей практикой международных нефтегазовых компаний. Это проверенная модель, которая доказала свою эффективность в мире, и, я уверен, будет эффективной и в "Нафтогазе". В рамках группы будет две команды, два руководителя. Каждый их них сосредоточится на своем участке работы. Таким образом мы хотим повысить эффективность", – отметил главный операционный директор группы Отто Ватерландер.

"Отделяя добычу, мы повышаем управленческий контроль за содержанием и наращиванием производства собственного газа и увеличения ресурсной базы. На коммерческий дивизион, в свою очередь, мы возлагаем надежды по развитию трейдинговых операций и относительно нового для нас бизнеса – прямых продаж газа клиентам. Уверен, эти изменения позволят нам успешно выполнять поставленные перед компанией задачи и в очередной раз доказать, что группа была и остается лидером изменений государственного корпоративного сектора", – отметил в свою очередь глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Добывающий дивизион возглавил Александр Романюк, который до этого занимал должность первого заместителя генерального директора АО "Укргазвыдобування". На новой должности он будет отвечать за разработку стратегии и бизнес-плана дивизиона, утверждение инвестиционных проектов и бюджетов, управление операционной деятельностью добывающих подразделений в рамках согласованной стратегии, бюджета и инвестиционного плана, назначение и увольнение работников и вопросы охраны труда.

В свою очередь долго остававшуюся вакантной должность генерального директора УГВ назначена Елена Кобец, которая в течение почти пяти лет возглавляла юридическое направление компании как директор по правовым вопросам и член правления.

Кобец будет отвечать за взаимодействие с акционерами и соблюдение компанией юридических и фискальных законодательных требований, соблюдение требований стандартов и процедур группы и авторизацию контрактов, обеспечивать функционирование корпоративного управления, представлять УГВ как юридическое лицо.

По совам Коболева, ключевые стратегические решения по развитию бизнеса будут приниматься на уровне дивизионов, а операционная работа будет сосредоточена на уровне предприятий, где для этого есть соответствующая экспертиза.

Руководитель коммерческого дивизиона будет назначен и представлен позже.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.