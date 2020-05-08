Экономика

20:04 08.05.2020

"Нафтогаз" разделил газовый дивизион на "добычной" и "коммерческий"

3 мин читать
"Нафтогаз" разделил газовый дивизион на "добычной" и "коммерческий"

"Нафтогаз Украины" упразднил дивизион "интегрированный газовый бизнес" и создал дивизионы "разведка и добыча" и "коммерция" в рамках трансформации группы.

"Расформирование интегрированного газового дивизиона обусловлено необходимостью адаптировать структуру под новые рыночные условия и сфокусироваться на деятельности по реализации газа конечным потребителям после отмены действия специальных обязательств (ПСО) с 1 июля 2020 года", - говорится в пресс-релизе "Нафтогаза".

Среди основных функций дивизиона "коммерция" – развитие сегмента розничной торговли газом, трейдинговая деятельность и налаживание эффективных каналов реализации природного газа. "Разведка и добыча" будет отвечать за разведку и добычу газа и жидких углеводородов, эффективные инвестиции и наращивание доказанных запасов в портфеле "Нафтогаза".

"Разделение деятельности по добыче и реализации углеводородов является лучшей практикой международных нефтегазовых компаний. Это проверенная модель, которая доказала свою эффективность в мире, и, я уверен, будет эффективной и в "Нафтогазе". В рамках группы будет две команды, два руководителя. Каждый их них сосредоточится на своем участке работы. Таким образом мы хотим повысить эффективность", – отметил главный операционный директор группы Отто Ватерландер.

"Отделяя добычу, мы повышаем управленческий контроль за содержанием и наращиванием производства собственного газа и увеличения ресурсной базы. На коммерческий дивизион, в свою очередь, мы возлагаем надежды по развитию трейдинговых операций и относительно нового для нас бизнеса – прямых продаж газа клиентам. Уверен, эти изменения позволят нам успешно выполнять поставленные перед компанией задачи и в очередной раз доказать, что группа была и остается лидером изменений государственного корпоративного сектора", – отметил в свою очередь глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Добывающий дивизион возглавил Александр Романюк, который до этого занимал должность первого заместителя генерального директора АО "Укргазвыдобування". На новой должности он будет отвечать за разработку стратегии и бизнес-плана дивизиона, утверждение инвестиционных проектов и бюджетов, управление операционной деятельностью добывающих подразделений в рамках согласованной стратегии, бюджета и инвестиционного плана, назначение и увольнение работников и вопросы охраны труда.

В свою очередь долго остававшуюся вакантной должность генерального директора УГВ назначена Елена Кобец, которая в течение почти пяти лет возглавляла юридическое направление компании как директор по правовым вопросам и член правления.

Кобец будет отвечать за взаимодействие с акционерами и соблюдение компанией юридических и фискальных законодательных требований, соблюдение требований стандартов и процедур группы и авторизацию контрактов, обеспечивать функционирование корпоративного управления, представлять УГВ как юридическое лицо.

По совам Коболева, ключевые стратегические решения по развитию бизнеса будут приниматься на уровне дивизионов, а операционная работа будет сосредоточена на уровне предприятий, где для этого есть соответствующая экспертиза.

Руководитель коммерческого дивизиона будет назначен и представлен позже.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #дивизион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 08.05.2020
Исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" стал также ее главным директором исполнительным

Исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" стал также ее главным директором исполнительным

15:42 07.05.2020
"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

15:37 06.05.2020
Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

14:43 06.05.2020
Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

14:00 06.05.2020
"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

10:02 06.05.2020
В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

20:10 04.05.2020
В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

12:29 01.05.2020
Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

02:03 29.04.2020
"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

17:02 27.04.2020
"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРАИНА ПОСЕВНАЯ

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

ГОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ СМОЛИЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУСЛАВЕЦ ТАРИФЫ

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

УКРАИНА МВФ

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

Нефть дорожает и может завершить неделю ростом, Brent на уровне $29,96 за баррель

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

"Прозорро.Продажи" пересматривает условия допсоглашения о повышении размера минимального платежа

Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20,2%

Siemens отказался от прогнозов на текущий фингод после падения прибыли и заказов в I финквартале

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА