Сын основателя ArcelorMittal Адитья Миттал назначен новым CEO компании
Адитья Миттал, сын основателя крупнейшего сталепроизводителя мира ArcelorMittal Лакшми Миттала, станет новым главным исполнительным директором компании.
На текущий момент он занимает должности президента и финансового директора ArcelorMittal, а также главного исполнительного директора ArcelorMittal Europe, на посту CEO ArcelorMittal он сменит своего отца.
В сообщении компании говорится, что Лакшми Миттал, который основал ArcelorMittal в 1976 году и помимо должности главного исполнительного директора занимает пост председателя совета директоров, станет исполнительным председателем компании.
Он продолжит возглавлять совет директоров и работать совместно с CEO и командой руководства, отмечается в сообщении.
"Несмотря на очевидные вызовы 2020 года, ArcelorMittal начала 2021 год в сравнительно устойчивом положении. Поскольку мы достигли ряд ключевых целей, кажется, что сейчас подходящий момент для перехода на должность исполнительного председателя", - говорится в сообщении нынешнего главы ArcelorMittal, где также сказано, что совет директоров компании единогласно поддержал кандидатуру его преемника.
Новым финансовым директором ArcelorMittal станет Женуину Кристину, который работает в компании с 2003 года и сейчас возглавляет финансовый отдел.