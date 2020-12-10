Экономика

13:05 10.12.2020

Число CEO компаний S&P 500 с именами Майкл и Джеймс превосходит количество женщин - исследование

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Число CEO компаний S&P 500 с именами Майкл и Джеймс превосходит количество женщин - исследование

Лишь в 6% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, должность главного исполнительного директора занимают женщины, следует из нового доклада независимого поставщика данных Equileap.

При этом женщин, занимающих позицию CEO, меньше, чем руководителей-мужчин с именами Майкл или Джеймс: 31 против 40, следует из результатов анализа Equileap, который публикует аналитические материалы по вопросам гендерного равенства в компаниях.

Тем временем в советах директоров компаний больше председателей с именем Джон (23), чем женщин (21). Женщины занимают эту должность лишь в 4% компаний.

Позицию финансового директора женщины занимают лишь в 13% компаний, тогда как почти в каждой восьмой из 10 компаний женщин нет ни на одной из этих трех руководящих позиций.

"В целом американские компании показывают хорошие результаты с точки зрения гендерного баланса - в среднем 40% сотрудников составляют женщины, а 60% - мужчины", - пишут авторы доклада.

"Между тем на руководящих уровнях этот баланс не соблюдается: количество женщин на должностях председателя совета директоров, а также исполнительных и менеджерских позициях в среднем составляет менее 30%", - отмечают они.

Лучшие показатели по гендерному равенству, согласно докладу Equileap, демонстрируют General Motors Co., Nielsen Holdings Plc, Kellogg's, Accenture Plc и Verizon Communications.

Директор GM по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности Телва Макгрудер сказала изданию MarketWatch, что автопроизводитель в июне "публично объявил о нашем стремлении стать мировым лидером с точки зрения инклюзивности".

Equileap в своем исследовании использовал как находящуюся в открытом доступе информацию, так и данные, полученные от компаний. Поставщик данных оценил бизнес на основе таких критериев, как гендерный баланс в руководящих кругах и среди других сотрудников, равная оплата труда, баланс работы и личной жизни, политика поощрения гендерного равенства, приверженность к расширению прав и возможностей женщин, а также наличие случаев сексуального домогательства и гендерной дискриминации.

Теги: #компании #ceo
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