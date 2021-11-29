Телеком

18:26 29.11.2021

Джек Дорси покидает пост главы Twitter, новым CEO станет Параг Агравал

1 мин читать
Джек Дорси покидает пост главы Twitter, новым CEO станет Параг Агравал

Гендиректор Twitter Inc. Джек Дорси покидает свой пост, новым CEO, по решению совета директоров, станет Параг Арагвал, занимающий в настоящее время должность главного технического директора компании.

Изменения вступают в силу немедленно, говорится в пресс-релизе Twitter.

Совет директоров компании единогласно поддержал назначение Арагвала на пост CEO. Арагвал также войдет в совет директоров компании.

Дорси останется членом совета директоров Twitter до собрания акционеров в 2022 года, когда истекает срок действия его полномочий.

"Я принял решение покинуть Twitter, поскольку уверен, что компания может двигаться вперед и без своего основателя", - заявил Дорси.

Как отмечают в компании, Агравал пришел в Twitter в 2011 году и с 2017 года занимал пост главного технического директора.

Новым председателем совета директоров компании назначен Брет Тейлор. Он сменит в этой должности Патрика Пишетта, который останется в совете директоров и продолжит возглавлять комитет по аудиту Twitter.

Теги: #twitter #ceo
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:34 07.07.2021
Трамп сообщил, что решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

Трамп сообщил, что решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

19:57 28.04.2021
Сервис Doc.ua сменил СЕО

Сервис Doc.ua сменил СЕО

10:20 08.04.2021
Twitter обсуждала покупку Clubhouse за $4 млрд - СМИ

Twitter обсуждала покупку Clubhouse за $4 млрд - СМИ

07:15 02.03.2021
Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

02:00 24.02.2021
Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ

Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ

15:46 11.02.2021
Сын основателя ArcelorMittal Адитья Миттал назначен новым CEO компании

Сын основателя ArcelorMittal Адитья Миттал назначен новым CEO компании

20:44 10.02.2021
Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

09:12 21.01.2021
Twitter заморозил страницу посольства КНР в США из-за поста об уйгурах

Twitter заморозил страницу посольства КНР в США из-за поста об уйгурах

19:57 20.01.2021
Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

09:27 14.01.2021
Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа, но считает решение правильным

Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа, но считает решение правильным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры анонсировало 6 новых услуг на портале "Дия"

На портале "Дия" запустили услугу оформления и перерасчета пенсии

"Нова Пошта" внедряет роботов для сортировки посылок

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" запустили систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения

"Vodafone Украина" фиксирует рост объемов общения онлайн и просмотров потокового видео на карантине

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

lifecell будет использовать блокчейн для регистрации абонентов

lifecell в 2022г. планирует активно выходить на рынок финтех-сервисов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА