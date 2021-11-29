Джек Дорси покидает пост главы Twitter, новым CEO станет Параг Агравал
Гендиректор Twitter Inc. Джек Дорси покидает свой пост, новым CEO, по решению совета директоров, станет Параг Арагвал, занимающий в настоящее время должность главного технического директора компании.
Изменения вступают в силу немедленно, говорится в пресс-релизе Twitter.
Совет директоров компании единогласно поддержал назначение Арагвала на пост CEO. Арагвал также войдет в совет директоров компании.
Дорси останется членом совета директоров Twitter до собрания акционеров в 2022 года, когда истекает срок действия его полномочий.
"Я принял решение покинуть Twitter, поскольку уверен, что компания может двигаться вперед и без своего основателя", - заявил Дорси.
Как отмечают в компании, Агравал пришел в Twitter в 2011 году и с 2017 года занимал пост главного технического директора.
Новым председателем совета директоров компании назначен Брет Тейлор. Он сменит в этой должности Патрика Пишетта, который останется в совете директоров и продолжит возглавлять комитет по аудиту Twitter.