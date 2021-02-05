Экономика

18:00 05.02.2021

АМКУ разрешил Буткевичу купить владельца двух нефтегазовых площадей в Одесской области "Укрнафтинвест"

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АМКУ разрешил Буткевичу купить владельца двух нефтегазовых площадей в Одесской области "Укрнафтинвест"

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Трайдент Геоинвест Украины" совладельца сети АТБ Геннадия Буткевича получить контроль над ЧАО "НПК "Укрнафтинвест " (UNI), владеющей лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей (обе – Одесская обл.).

Согласно сообщению на сайте АМКУ, соответствующее разрешение выдано 4 января.

Как сообщалось, в 2019 году интерес к покупке "Укрнафтинвест" Лидии Черныш и Леонида Козаченко проявляла Regal Petroleum, мажоритарным владельцем которой является Вадим Новинский.

Regal отмечала, что после оценки независимым экспертом запасов доказанных резервов (1P) владельцам UNI будет уплачена сумма до $30 млн, еще $9 млн будет выплачено после закрытия сделки, еще $1 млн - при соблюдении определенных условий. В качестве обеспечения платежа до $30 млн Regal будет передано 25% акций UNI.

В то же время весной 2020 года Regal Petroleum уведомила, что сторонам не удалось достичь окончательной договоренности о продаже "Укрнафтинвест".

"Укрнафтинвест" по итогам 2018 года сократила чистый убыток на 39,1% по сравнению с 2017 годом – до 739,1 тыс. грн при незначительном доходе. Стоимость активов компании на конец 2018 года составляла 178,897 млн грн.

Теги: #атб #укрнафтинвест
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