Regal и владельцы "Укрнафтинвеста" не смогли договориться о продаже концерна

Владеющей активами в Украине британской нефтегазовой компания Regal Petroleum plc. и владельцу ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест" (UNI) Лидии Черныш и Bolaso Investments Limited Леониду Козаченко не удалось достичь окончательной договоренности о продаже концерна, сообщила Regal на сайте Лондонской фондовой биржи в среду.

"Regal Petroleum plc. объявляет, что объявленный 26 марта меморандум о взаимопонимании по потенциальному приобретению "НПК "Укрнафтинвест" истек, и следовательно – прекращен. Стороны меморандума не смогли достичь окончательного соглашения о потенциальном приобретении UNI", – отмечено в сообщении.

Regal уточнила, что, в соответствии с рядом условий меморандума, вступивших в силу по окончанию срока его действия и отсутствию договоренности о покупке, ранее внесенный британской компанией депозит в сумме $0,5 млн подлежит возврату.

Ранее, 26 ноября 2019 года, Regal сообщила о предварительной договоренности о покупке ЧАО "НПК "Укрнафтинвест" (UNI), владеющей лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей (обе – Одесская обл.). Тогда отмечалось, что согласно предварительным договоренностям, после оценки независимым экспертом запасов доказанных резервов (1P) владельцам UNI будет уплачена сумма до $30 млн, еще $9 млн будет выплачено после закрытия сделки, еще $1 млн - при соблюдении определенных условий. В качестве обеспечения платежа до $30 млн Regal будет передано 25% акций UNI.

В начале января 2020 года Антимонопольный комитет Украины предоставил кипрской компании Lovitia Investments Ltd. разрешение на опосредованное приобретение акций ЧАО "НПК "Укрнафтинвест" (UNI).

Полным собственником Lovitia Investments Ltd. является Вадим Новинский. Данной компании на 100% принадлежит Pelidona Services Limited, которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером Regal Petroleum plc. (82,65%).

"Укрнафтинвест" по итогам 2018 года сократила чистый убыток на 39,1% по сравнению с 2017 годом – до 739,1 тыс. грн при незначительном доходе. Стоимость активов компании на конец 2018 года составляла 178,897 млн грн.