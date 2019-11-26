Regal Petroleum предварительно договорилась о покупке НПК "Укрнафтинвест" Черныш и Козаченко за $40 млн

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине предварительно договорилась о покупке ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Согласно сообщению на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник, заключенный сторонами меморандум о покупке "Укрнафтинвеста", по 50% которого принадлежат Лидии Черныш и Bolaso Investments Limited Леонида Козаченко, предусматривает сделку на общую сумму до $40 млн.

Как сообщалось, Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.

Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит 82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Еще 6.95% акций принадлежит Pope Asset Management.