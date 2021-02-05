Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений ежегодно растет, сообщил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

"К сожалению, количество жалоб на неисполнение судебных решений увеличивается каждый год. В минувшем году их было уже 200, раньше это было 100-150 жалоб в год или даже меньше. Поэтому мы подготовили отчет об исполнении судебных решений", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Например, есть около 12 мораториев, которые освобождают должника от выплаты его долга. Освобождают некоторые государственные предприятия, у которых нет денег, чтобы этот долг оплатить", - подчеркнул он.

Такое положение вещей негативно влияет на бизнес-климат, полагает бизнес-омбудсмен.

"Если проблема финансовая, можно рассрочить на несколько лет, но это надо решать. В стране, где есть верховенство права, не может быть таких мораториев, которые позволяют не оплачивать долги. Может, стоит идти на компромисс, как-то решать, если этот должник - банкрот и не может оплатить. Тем не менее, это серьезная проблема", - прокомментировал Свенчицкий.



Полный текст интервью с Марчином Свенчицким будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"