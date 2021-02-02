"Тедис Украина" добилась в Верховном суде отмены 3,4 млрд грн штрафа АМКУ

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) и признал недействительным ранее принятое решение АМКУ о наложении на табачного дистрибьютора штрафа 3,4 млрд грн.

"Сегодня Верховный суд поставил точку в споре "Тедис Украина" и Антимонопольного комитета Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 млрд грн. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит", – говорится в пресс-релизе компании во вторник.

Согласно ему, Верховный суд отменил решения первой и апелляционный инстанции, принятые в пользу АМКУ в части "Тедис Украина".

"С самого начала этого судебного процесса мы четко понимали, что справедливость будет на нашей стороне и смогли это доказать перед высшим судебным органом страны", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Тараса Корнияченко. По его словам, компания в течение всей десятилетней истории работает исключительно в правовом поле.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех табачных производителей и "Тедис Украина". Philip Morris International (PMI) в конце прошлого года подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) о двустороннем инвестиционном арбитраже против Украины в связи с несправедливым, по их мнению, штрафом АМКУ. О подобных планах заявила также "Бритиш Американ Тобакко", проигравшая в конце января апелляцию.

"Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2,300 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 32 структурных подразделений по всей территории страны. Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 45 тыс. розничных точек продаж по всей территории Украины.