Выводы Верховного суда по иску "Тедис Украина" существенно усилят перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ о штрафах – мнение

Выводы Верховного суда, позволившие компании "Тедис Украина" добиться удовлетворения кассационной жалобы к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) и признания недействительным штрафа 3,4 млрд грн, также позволят существенно усилить перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ о наложенных на них штрафах, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Говоря об остальных табачных процессах, следует сказать, что выводы Верховного Суда о несоответствии решения АМКУ правилам преюдициальности и доказывания позволяют существенно усилить перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ", - сказал партнер юридической фирмы "Астерс" Алексей Пустовит.

Он напомнил, что Верховный Суд своим решением поставил точку в деле по иску "Тедис Украина" против АМКУ, признав недействительным решение АМКУ, инкриминирующее совершение антиконкурентных согласованных действий компанией "Тедис" и производителями сигарет: Philip Morris International (PMI), JTI, IT и BAT.

"Решение является важным как с точки влияния на правоприменительную практику АМКУ в целом, так и с точки зрения изменения расстановки сил в длящихся аналогичных судебных спорах производителей сигарет с комитетом", - сказал он.

Юрист назвал решение Верховного Суда "кратким и одновременно емким". В частности, по мнению юриста, наиболее примечательной является позиция о незаконности использования комитетом своих решений и рекомендаций в других делах в качестве преюдициальных. Многие заключения, положенные АМКУ в основу своего решения, в рамках дела не устанавливались и не исследовались на основании доказательств, как того требует закон, а были взяты из других дел, в которых отличались участники, рынки и обстоятельства. Кроме того, решение АМКУ также содержало в качестве доказательств элементы писем-рекомендаций в деле, которое было закрыто без установления каких-либо фактов нарушения конкурентного законодательства.

"Верховный Суд пришел к заключению, что АМКУ, ссылаясь на другие решения, фактически не исследовал сам рынок, что является определяющим для любого антимонопольного дела, в то время как в других решениях рассматривались иные рынки. Вопрос незаконности использования комитетом своих решений в других делах в качестве преюдициальных поднимался производителями и Тедис еще на этапе рассмотрения дела АМКУ. С юридической точки зрения, такой подход равнозначен обвинению без доказательств", - сказал он.

Юрист отметил, что аналогичные аргументы легли в основу исков табачных производителей.

"После решения Верховного Суда, суды в делах по искам производителей с высокой вероятностью будут следовать позиции о незаконности применения АМКУ решений и рекомендаций, принятых в других делах, в качестве преюдициальных, что усиливает шансы производителей на победу в спорах с АМКУ", - подчеркнул Пустовит.

В свою очередь, партнер ЮФ "Правовой Альянс" Андрей Горбатенко, напомнил, что АМКУ наложил на табачные компании штраф в связи с тем, что с выходом "Тедис Украина" (ранее ООО “ТК “Мегаполис-Украина”) на рынок в 2010 году, количество дистрибьюторов сигарет резко начало сокращаться и к 2013 году "Тедис Украина" был единственным дистрибьютором, которому производители сигарет поставляли свою продукцию. По итогам расследования АМКУ пришел к выводу, что данное обстоятельство стало результатом антиконкурентных согласованных действий, которые касаются устранения с рынка или ограничения доступа на рынок других дистрибьюторов. В частности, АМКУ установил, что производители сигарет определили для дистрибьюторов невыполнимые условия отбора, которым не соответствовало даже "Тедис Украина".

Вместе с тем, юрист отметил, что "злополучное решение АМКУ не содержит исчерпывающих доказательств, которые однозначно давали бы ответ на данный вопрос", а АМКУ не предоставил доказательств согласованности действий производителей сигарет и ЙТедис Украина".

"Может ли это решение Верховного Суда лечь в основу отмены решения АМКУ и в части производителей сигарет? Определенно, да. Если учитывать позицию изложенную в решении Верховного Суда, то обвинение АМКУ в этом деле выглядят следующим образом: похоже была какая-то договоренность установить барьеры для входа других дистрибьюторов на рынок первичной продажи сигарет, но не ясно кто именно об этом и с кем договорился и не факт, что условия, которые установили в результате такой договоренности (если она была), действительно могли создавать барьер", - отметил юрист.

Горбатенко также обратил внимание, что "остатки обвинений основаны на доказательствах, которые нельзя использовать, поскольку они собраны в рамках других расследований".

"Вероятность, что данное решение АМКУ в части обвинений в адрес производителей устоит в судах, сродни вероятности встретить инопланетный разум, шанс, конечно, есть, но все будут очень удивлены, если это действительно произойдет", - прогнозирует юрист.

"Остается надеяться, что данное решение Верховного Суда принесет АМКУ не только разочарование, но и станет стимулом для более тщательного проведения расследований и подготовки решений, возможно, и в отношении "Тедис Украина", - подчеркнул Горбатенко.

В свою очередь, в Американской торговой палате (АТП) в Украине напомнили, что "верховенство права и справедливое правосудие является одним из стратегических приоритетов, определенных Американской торговой палатой в 10 шагах для экономического восстановления и роста Украины в 2021 году".

АТП, в частности, отмечает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, ведь компании выражали обеспокоенность, что они не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ, а также тем, что во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделялось достаточного внимания.

"Подобные резонансные споры обычно привлекают большое внимание международного сообщества и могут крайне негативно отразиться на имидже Украины среди иностранных инвесторов. Быстрое, прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для бюджета", - подчеркнул президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "Тедис Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

Компании Philip Morris International (PMI) в конце 2019 года подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) о двустороннем инвестиционном арбитраже против Украины в связи с несправедливым, по их мнению, штрафом АМКУ. Компании также оплатили штраф АМКУ на сумму более 1,18 млрд грн во избежание начисления пени.

"Бритиш Американ Тобакко" 26 января 2021 года проиграла апелляцию по штрафу АМКУ в 80 млн грн в Северном апелляционном хозяйственном суде и намерена помимо кассации вынести спор в международный арбитраж. По данным компании, наложенный АМКУ штраф был уплачен во избежание начисления пени, хотя производитель не признал свою вину.

Согласно базе судебных решений, Северный апелляционный хозсуд рассматривает также иск принадлежащей "Бритиш Американ Тобакко" компании "В.А.Т.-Прилуки" на штраф АМКУ, однако по требованию антимонопольного ведомства слушание дела переведено в закрытый режим.

В то же время "Тедис Украина" 2 февраля первой добилась в Верховном суде удовлетворения кассационной жалобы к АМКУ и признания недействительным штрафа 3,4 млрд грн, который компания пока не платила. Верховный суд отметил, что удовлетворил кассацию из-за невозможности привлечения любого лица к ответственности на основании решений АМКУ по другим делам (не имеющим преюдициального значения), без обязательного доказательства вины в каждом отдельном случае и учитывая ошибочность юридической квалификации действий ООО "Тедис Украина".

В то же время Верховный суд указал, что признание недействительным решения АМКУ не лишает этот орган права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего законодательства.