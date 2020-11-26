Экономика

09:45 26.11.2020

"Тедис Украина" обжалует решение апелляционного суда в деле против АМКУ

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"Тедис Украина" обжалует решение апелляционного суда в деле против АМКУ

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 3,4 млрд грн, компания планирует подать кассацию.

"Компания "Тедис Украина" не согласна с данным решением суда и будет обращаться в Верховный суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ. А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным. Подобное решение может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и сокращению рабочих мест по всей Украине в период коронакризиса", - сообщается на сайте компании

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет, в том числе 3,4 млрд грн штрафа на дистрибьютора "Тедис Украина".

"Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2,500 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 35 структурных подразделений по всей территории страны.

 

Теги: #тедис #суд #амку
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