АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 274 млн грн, компания обжалует решение в судебном порядке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Тедис Украина" на 274,23 млн грн из-за выполнения компанией решения АМКУ № 551-р не в полном объеме, сообщил госрегулятор на сайте в среду.

"Поскольку ООО "Тедис Украина" не было добровольно исполнено решение № 551-р в полном объеме в установленные сроки, Комитет открыл дело по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции" в виде выполнения решения № 551- г не в полном объеме, доказал совершение ООО "Тедис Украина» нарушения и наложил штраф в размере 274,22 млн грн", - говорится в решении регулятора.

По данным АМКУ, ООО "Тедис Украина" совершило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет в 2013-2015 гг., в результате чего госрегулятор 16 декабря 2016 года оштрафовал компанию на 431 млн грн. Комитет уточнил, что из общей суммы штрафа "Тедис Украина" уплатила 300 млн грн в 2017 году, а остаток - в 2020 году.

Помимо того АМКУ решением №551-р обязал ООО устранить причины возникновения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет в течение трех лет.

При этом "Тедис Украина" в официальном заявлении сообщила, что полностью выполнила наложенные на нее АМКУ обязательства, уплатив в минувшем году штраф в размере 431 млн грн в полном объеме.

"Любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора, а также обвинения компании в невыполнении других обязательств согласно решению №551-р в компании считают абсолютно безосновательными и будут обжаловать данное решение в судебном порядке", - говорится в официальном сообщении.

Как сообщалось, "Тедис Украина" в феврале первой добилась в Верховном суде удовлетворения кассационной жалобы к АМКУ и признания недействительным другого штрафа в 3,4 млрд грн, наложенным на нее в октябре 2019 года за антиконкурентные согласованные действия на рынке первичной продажи сигарет.

Верховный суд отметил, что удовлетворил кассацию из-за невозможности привлечения любого лица к ответственности на основании решений АМКУ по другим делам (не имеющим преюдициального значения), без обязательного доказательства вины в каждом отдельном случае и учитывая ошибочность юридической квалификации действий ООО "Тедис Украина".