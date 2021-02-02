Рынок новых коммерческих авто в Украине в январе вырос на 6% несмотря на локдаун

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей в Украине (с учетом большегрузных) в январе 2021 года вырос на 6% по сравнению с тем же месяцем 2020 года – до 901 ед., несмотря на ограничения продаж из-за двухнедельного локдауна, сообщает ассоциация "Укравтопром".

При этом лидировали, как и в прошлом году, автомобили марки Renault с приростом продаж почти на 36% - до 202 ед. и долей рынка 22% (против 17,5% в январе-2020).

На вторую позицию в рейтинге (с третьей в январе-2020) поднялся Peugeot с регистрацией 97 машин (на 8% больше), а на третью (со второй годом ранее) опустился Fiat, регистрации которых сократились на 36% - до 90 ед.

Белорусские грузовики МАЗ нарастили продажи на 22% по сравнению с январем прошлого года - до 89 ед., и это позволило им улучшить позицию в рейтинге с пятой на четвертую, а замыкает пятерку лидеров месяца Ford, продажи которых, как и в январе-2020, составили 84 ед.

Согласно статистике ассоциации, значительно выросли в январе продажи китайских грузовиков HOWO – до 40 ед. по сравнению с восьмью, а значительное падение продемонстрировали грузовики MAN – 7 ед. против 51 годом ранее.

В январе в Украине регистрировались и российские марки – ГАЗ (25 ед.), УАЗ (8 ед.), КАМАЗ (7 ед.), тогда как украинские КрАЗы в перечне отсутствуют.

Ассоциация также приводит статистику продаж автобусов (включая микро-) в Украине в январе: они выросли на 7,1% - до 181 ед.

Лидером в этом сегменте, как и в январе прошлого года, стали автобусы Citroen с приростом продаж на 3% - до 67 ед. На вторую позицию поднялись отечественные автобусы "Эталон" с регистрацией 30 машин против 21 ед. в январе-2020. В то же время занимавшие вторую позицию годом ранее автобусы Ataman (производства завода "Черкасский автобус") опустились на седьмую строчку рейтинга с падением регистраций на 67% - до 8 ед.

Первичные регистрации белорусских автобусов МАЗ выросли в 3,7 раза – до 22 ед., что позволило марке войти в тройку лидеров, а на четвертую строчку вышли автобусы ЗАЗ с регистрацией 18 машин (в 3 раза больше).

Замыкает пятерку лидеров автобусного рынка Volkswagen (10 ед.), которые в январе-2020 не регистрировались.

Как сообщалось, рынок новых легковых автомобилей в Украине в январе из-за локдауна сократился на 19% - до 5,7 тыс. ед.

По итогам 2020 года первичные регистрации коммерческих автомобилей сократились на 6% по сравнению с 2019 годом – до 11,6 тыс. ед., по автобусам ассоциация статистику за год не обнародовала.