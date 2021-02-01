Экономика

19:25 01.02.2021

Минэкономики начнет распределение тарифной квоты на сахар-сырец с 5 февраля

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Минэкономики начнет распределение тарифной квоты на сахар-сырец с 5 февраля

Минэкономики с 5 февраля 2021 года начнет прием заявок в рамках распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника среди импортеров.

Как сообщается на сайте Минэкономики в понедельник, квота на ввоз сахара-сырца в 2021 году установлена на уровне 260 тыс. тонн.

По данным Госстата, в 2020 году в Украину было импортировано 1,88 тыс. тонн сахара на $1,8 млн, что на 39,2% и 9,8% больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт сахара из Украины в минувшем году составил 150,6 тыс. тонн в натуральном и $59,34 млн в денежном эквиваленте, уменьшившись по сравнению с 2019 годом соответственно на 30,3% и 36,4%.

По информации Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", на 12 января производство сахара в Украине в 2020/2021 маркетинговом году составило 1021,1 тыс. тонн при прогнозе производства на весь МГ 1,2 млн тонн, что на 15% меньше показателя 2019/2020 МГ. В этом МГ в стране функционировали 30 сахарных заводов, которые переработали 7,7 млн тонн сахарной свеклы.

Теги: #сахар #квота
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