Мининфраструктуры и ЕИБ обсудят возможность строительства ж/д линий в Луганской области

Министерство инфраструктуры Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) договорились обсудить возможность реализации проекта по строительству железнодорожных линий в Луганской области с их последующей электрификацией.

"Стороны договорились рассмотреть возможность подготовки к реализации нового проекта по строительству железнодорожных линий на Луганщине с их последующей электрификацией", - сообщается на сайте министерства по итогам проведенной в четверг онлайн-встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с Главой представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном.

Мининфраструктуры и ЕИБ также обсудили дальнейшее сотрудничество по реализации ряда важных проектов для улучшения безопасности движения и внедрения современных интеллектуальных систем на транспорте, в частности:

- строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя;

- строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов в Львовской и Ривненской областях, а также близ Тернополя;

- развертывание интеллектуальных транспортных систем (ITS) для управления и контроля за транспортом.

Кроме этого, Криклий сообщил о намерениях министерства популяризировать экологические виды транспорта в Украине, в частности создать современную инфраструктуру для электромобилей.

Глава ведомства также отметил, что Украина поддерживает продолжение второго этапа проекта "Городская безопасность дорожного движения II" и готова начать работать с городами для определения портфеля потенциальных подпроэктов.

Стороны также обсудили возможное сотрудничество по проекту строительства Киевской окружной дороги и автодороги М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск, обновление подвижного состава "Укрзализныци", развитие внутренних водных путей, модернизацию судоходных шлюзов на Днепре и создание современной речной информационной службы.

Глава Мининфраструктуры при этом подтвердил готовность украинской стороны подписать соглашение о сотрудничестве по разработке ТЭО по проекту электрификации железнодорожной линии "Ковель – Ягодин – госграница".

Отдельным вопросом встречи стало обсуждение проекта развития ГП "Международный аэропорт "Борисполь".