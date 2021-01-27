Экономика

17:20 27.01.2021

Международные резервы Украины составляют $28,9 млрд – глава Совета НБУ

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Международные резервы Украины составляют $28,9 млрд – глава Совета НБУ

Международные резервы Украины к настоящему времени незначительно снизились - до $28,9 млрд, что на $200 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года ($29,1 млрд), сообщил глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

Согласно его сообщению в Facebook в среду, средства правительства в НБУ превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет $77 млн, в феврале - $652 млн.

Данилишин добавил, что, объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты.

В сообщении также указывается, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на "спотовом" сегменте рынка, незначительное преобладание спроса - на "форвардном" сегменте.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы – $18,1 млрд.

 

Теги: #нбу #международные_резервы
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