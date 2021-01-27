Экономика

16:15 27.01.2021

Бенефициар Nemiroff Грибов может увеличить долю в "Росток-Холдинге" до контрольной

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Компания Samoran Investments Limited (Британские Виргинские о-ва) бенефициара Nemiroff Якова Грибова, которой принадлежит 49,9% во владеющей аграрным "Росток-Холдингом" кипрской компании Rostok Agroinvest Limited, может увеличить свою долю до контрольной.

Соответствующее разрешение Samoran предоставил Антимонопольный комитет Украины 21 января, сообщается на его сайте комитета.

Помимо того, АМКУ разрешил пока не называемому физлицу-гражданину Украины приобрести через кипрскую Zichino Limited три предприятия "Росток-Холдинга": ООО "Новгород-Сиверский элеватор", "Демор" и "Новгород-Сиверские аграрные инвестиции".

"Росток-Холдинг" - вертикально интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге. В состав группы входят три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн и молочные фермы в Черниговской и Сумской областях с поголовьем КРС около 2,7 тыс., в том числе дойного стада – 1,3 тыс. голов. Земельный банк группы заявлен на ее сайте в размере около 60 тыс. га.

В апреле прошлого года в результате договоренностей по конфликтной ситуации внутри группы компаний Грибов вошел в состав акционеров Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%, аналогичная доля осталась у Виктора Купавцева, а остальное - у Виктора Кияновского. До конфликта он был одним из собственников холдинга с долей 30%, остальные 70% принадлежали Купавцеву. После перераспределения долей вместе с уменьшением доли акций в пользу Кияновского был выделен ряд предприятий группы в Ичнянском районе Черниговской области с земельным банком около 11,3 тыс. га.

"На сегодняшний день группа компаний состоит из ряда предприятий. Кипрская холдинговая компания Rostok Agroinvest Limited имеет двух основных бенефициаров. Это Яков Грибов и Виктор Купавцев. Оба имеют по 49,9% акций. Кипрская компания владеет украинской холдинговой компанией ООО "Росток-Холдинг", которой, в свою очередь, принадлежит ряд других украинских агропредприятий", - пояснял тогда генеральный директор ГК Андрей Шваб.

По его информации, в результате реорганизации путем выделения части предприятий Ичнянского региона в пользу Кияновского, а также вследствие продажи удаленных участков земель, под управлением ГК "Росток-Холдинг" оставалось около 35 тыс. га.

В состав "Росток-Холдинга" входят ООО "Росток-Трейд", ЧП "Ямполь-Инвест", ЧП "Середино-Буда Агро", ООО "Новгород-Сиверский элеватор", ЧП "Новгород-Сиверские Аграрные инвестиции", ООО "Демор", ООО "Шалыгинское", ООО "Агрофирма им. Чапаева", ЧП "Аграрные инвестиции" и ООО "Агрофирма "Обрий".

Теги: #samoran #доля #nemiroff
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