Инвестиции

17:36 05.08.2020

Британский регулятор окончательно одобрил покупку Amazon доли в Deliveroo

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Британский регулятор окончательно одобрил покупку Amazon доли в Deliveroo

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по приобретению американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc. доли в британском сервисе доставки Deliveroo.

В сообщении регулятора отмечается, что покупка американской компанией доли в 16% в Deliveroo не приведет к "существенному снижению конкуренции" на британском рынке.

В апреле CMA сообщила о предварительном одобрении сделки в связи с опасениями, что без дополнительного финансирования сервис Deliveroo будет вынужден покинуть рынок из-за сильного негативного влияния пандемии на бизнес компании. Во вторник регулятор констатировал улучшение финансового положения Deliveroo во втором квартале.

Конкуренты, включая Just Eat Takeaway, опасались, что в результате сделки Amazon.com с меньшей вероятностью напрямую выйдет на рынок доставки из ресторанов в Великобритании, пишет MarketWatch. До 2018 года в стране работал сервис Amazon Restaurants.

Однако CMA пришло к выводу, что сделка с Deliveroo вряд ли повлияет на намерения Amazon по возвращению на британский рынок доставки еды.

Акции Amazon в среду дорожают на 0,6%,.

Теги: #ритейл #регулятор #покупки #amazon #доля
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