Британский регулятор окончательно одобрил покупку Amazon доли в Deliveroo
Британское Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по приобретению американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc. доли в британском сервисе доставки Deliveroo.
В сообщении регулятора отмечается, что покупка американской компанией доли в 16% в Deliveroo не приведет к "существенному снижению конкуренции" на британском рынке.
В апреле CMA сообщила о предварительном одобрении сделки в связи с опасениями, что без дополнительного финансирования сервис Deliveroo будет вынужден покинуть рынок из-за сильного негативного влияния пандемии на бизнес компании. Во вторник регулятор констатировал улучшение финансового положения Deliveroo во втором квартале.
Конкуренты, включая Just Eat Takeaway, опасались, что в результате сделки Amazon.com с меньшей вероятностью напрямую выйдет на рынок доставки из ресторанов в Великобритании, пишет MarketWatch. До 2018 года в стране работал сервис Amazon Restaurants.
Однако CMA пришло к выводу, что сделка с Deliveroo вряд ли повлияет на намерения Amazon по возвращению на британский рынок доставки еды.
Акции Amazon в среду дорожают на 0,6%,.