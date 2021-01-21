Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

Недавние колебания биткойна переключили внимание участников рынков на другие криптовалюты, в том числе на Ether, который в текущем году растет активнее, чем его более крупный конкурент.

Биткойн в четверг дешевеет на 9% и торгуется на уровне около $31722 после существенных колебаний ранее в январе. С начала года криптовалюта подорожала на 8,9%, тогда как Ether вырос на 63,6%, согласно MarketWatch.

"Биткойн в последние несколько недель торгуется в диапазоне, что дает возможность для ротации капитала" в другие цифровые активы, говорит директор по бизнес-развитию криптовалютной биржи Luno в Сингапуре Виджей Айяр, которого цитирует агентство Bloomberg.

Скачок биткойна до уровня вблизи $42 тыс. 8 января перед резким падением вызывает вопросы относительно возможных драйверов роста.

Стимулирующие меры, принимаемые странами мира для противодействия последствиям пандемии коронавируса для экономик, остаются позитивным фактором для биткойна и других криптовалют, говорит вице-президент по продажам и бизнес-развитию провайдера цифровой инфраструктуры Metaco Симус Донохью.

В то же время стратеги JPMorgan Chase & Co. отмечают, что рубеж $40 тыс. является ключевым уровнем для биткойна, указывая на риск дальнейшего падения в том случае, если криптовалюта в ближайшее время вновь превысит это значение.