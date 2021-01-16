Экономика

12:32 16.01.2021

ВостГОК в 2020 году снизил производство концентрата урана на 7,1%

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ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн, свидетельствует информация на Едином государственном портале открытых данных.

Согласно данным предприятия, в январе произведено 93,6 тонн концентрата урана, в феврале – 21,9 тонн, в марте – 96 тонн, в апреле – 90 тонн, в мае – 40 тонн, в июне – 74,2 тонн, в июле – 86 тонн, в августе – 77,3 тонн, в сентябре – 58,4 тонн, в октябре – 7 тонн, в ноябре – 92,5 тонн, в декабре – 6,8 тонн.

Ухудшение производственных показателей за последние два года связано с периодическим выводом в вынужденный простой части подразделений предприятия.

Как сообщалось, ВостГОК в 2019 году сократил производство уранового оксидного концентрата на 32,1% (на 378,6 тонн) по сравнению с 2018 годом – до 800,9 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

Теги: #уран #востгок
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