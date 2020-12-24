Экономика

14:56 24.12.2020

Шмыгаль: Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому"

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Шмыгаль: Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому"

Присоединение госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК, Днепропетровская обл.) к НАЭК "Энергоатом" рассматривается как один из путей урегулирования ситуации с долгами, сложившейся на предприятии, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому". Это один из путей урегулирования проблемы", – сказал Шмыгаль на официальном открытии ВЛ 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг.

По его словам, это один из проектов, который необходимо отработать Минэнерго.

Ранее сообщалось, что глава "Энергоатома" Петр Котин допускает присоединение ВостГОКа к НАЭК. "Если правительство не найдет другого варианта, то мы пойдем на это", – сказал он во время посещения Запорожской АЭС 23 декабря.

Котин также сообщил, что что по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля "Энергоатом" 22 декабря перечислил ВостГОКу 50 млн грн, отметив, что НАЭК заплатило уже в этом году 2,8 млрд грн, "и все равно у них долги по зарплате", – подчеркнул глава НАЭК.

ВостГОК с 7 декабря 2020 года вышел в частичный простой из-за задержек денежных поступлений со стороны "Энергоатома", который является основным покупателем производимого комбинатом уранового концентрата.

В свою очередь, "Энергоатом" не признает претензии ВостГОКа в части несвоевременных расчетов за урановый концентрат, который НАЭК закупает в соответствии с долгосрочным договором, заключенным в ноябре 2019 года.

В конце ноября и.о главы Минэнерго Юрий Бойко сообщал, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность присоединения ВостГОКа к "Энергоатому", что автоматически должно снять вопросы долгов в рамках функционирования единого имущественного комплекса.

По его словам, в условиях, когда себестоимость добычи отечественного уранового концентрата значительно превышает мировые показатели, объединение предприятий могло бы способствовать улучшению финансовой ситуации на комбинате.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

Теги: #востгок #шмыгаль #энергоатом
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