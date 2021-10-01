"Энергоатом" может взять "ВостГОК" в управление в качестве альтернативы присоединению – глава Минэнерго

Альтернативой присоединения ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") к НАЭК "Энергоатом" рассматривается передача предприятия в управление генкомпании, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Присоединение невозможно юридически. "Энергоатом" имеет кредиты ЕБРР и Евроатома, и такие решения должен бы согласовывать с ними. Мы посмотрели: вопрос не взлетает. Говорили о том, что "Энергоатом" может взять "ВостГОК" в управление", – сказал он на встрече с представителями Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ).

По словам Галущенко, правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой политики, топливо-энергетического комплекса, развития громад и территорий и защиты окружающей среды в четверг рассматривал вопрос присоединения и не поддержал его.

Вместе с тем министр считает вполне логичным то, что "Энергоатом" хочет получить контроль над "ВостГОКом", когда он тратит на него средства.

Со своей стороны, глава первичной организации НПГУ на "ВостГОКе" Дмитрий Бондарев призвал министра поспособствовать скорейшим расчетам со стороны "Энергоатома", указав, что в противном случае ГОК вынужден будет частично уйти в простой с понедельника. При этом он подтвердил, что платежи "Энергоатома" позволяют обеспечивать зарплату работникам ГОКа.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины с осени 2020 года рассматривает возможность присоединения "ВостГОКа" к "Энергоатому", что автоматически должно было бы снять вопросы долгов в рамках функционирования единого имущественного комплекса. Генкомпания и ГОК время от времени обмениваются взаимными претензиями по поводу уровня расчетов и поставок продукции.

Позже Минэнерго заявляло о намерении подготовить и направить в Кабинет министров проект распоряжения о передаче ГП в управление "Энергоатому". Анонсированная тогда концепция стабилизации и дальнейшего развития "ВостГОКа" предусматривала финансовые отчисления в его адрес со стороны генерирующей компании за счет уменьшения отчислений части чистой прибыли в госбюджет.

"ВостГОК" в 2020 году снизил чистый убыток на 19,1% (на 130,068 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,199 млн грн. Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,577 млн грн) – до 2 млрд 195,659 млн грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) - до 293,826 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн. В январе-феврале 2021 года производство УОК составило 63,5 тонн.

Ухудшение производственных показателей предприятия в последние годы связано с периодическим выводом в простой части подразделений из-за проблем с финансированием, что, в частности, связано с высокой себестоимостью производства продукции комбината.

В Верховной Раде в марте 2021 года зарегистрирован законопроект №5201, обязывающий правительство инициировать выделение из госбюджета-2021 на финподдержку "ВостГОКа" 2,2 млрд грн.

"ВостГОК" – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.