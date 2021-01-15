Экономика

18:35 15.01.2021

Собственники ряда авто премиум-класса в 2020г избежали уплаты транспортного налога – Госналоговая

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Собственники ряда авто премиум-класса в 2020г избежали уплаты транспортного налога – Госналоговая

Государственная налоговая служба инициирует перед Министерством экономики расширение базы налогообложения транспортным налогом, поскольку в ней отсутствует ряд моделей авто премиум-класса, сообщило ведомство на сайте.

"Госналоговая в рамках исполнения функций по реализации налоговой политики инициирует перед Минэкономики вопрос расширения базы налогообложения транспортным налогом. Однако такие модели авто Mclaren, как720 S, 570 S, 540 C ориентировочной стоимостью свыше $200 тыс., на официальном сайте Минэкономики в 2020 году отсутствовали, поэтому не были объектами налогообложения", - указало ведомство в релизе в пятницу.

Согласно его данным, в 2020 году местные бюджеты получили 93,3 млн грн транспортного налога.

"На протяжении 2020 года 843 гражданина приобрели 855 легковых автомобилей 2020 года выпуска, среднерыночная стоимость которых превышает 1,77 млн грн, в том числе 151 транспортное средство дороже 3 млн грн. Четыре из этих граждан подали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год в НАПК", - указала Госналоговая.

Теги: #авто #налоговая_служба
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