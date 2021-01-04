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18:59 04.01.2021

Госналоговая предупредила о возможных сбоях электронных сервисов 5 января после 22:00

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Госналоговая предупредила о возможных сбоях электронных сервисов 5 января после 22:00

Государственная налоговая служба предупредила о возможных сбоях в доступе электронных сервисов 5 января после 22:00 до 1:00 6 января, сообщило ведомство на сайте в понедельник.

"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента Госналоговой сообщаем, что с 5 января 2020 года с 22:00 по 1:00 6 января возможные частичные ограничения доступа к электронных сервисов", - указало ведомство в сообщении.

Теги: #сайт #налоговая_служба
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