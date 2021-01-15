Nestlé выходит на рынок молотого кофе Украины и его премиум-сегмент с маркой Starbucks

Корпорация Nestlé, оценивающая свою долю на украинском рынке кофе примерно в 40%, запустила в Украине продажи линейку кофе под брендом Starbucks, благодаря чему расширила свое портфолио и рассчитывает занять значимые позиции в премиум-сегменте молотого и зернового кофе.

"Стратегическое значение запуска этого бренда – довести наше портфолио до полного. Поэтому Starbucks для нас заполняет вакуум в той части портфолио, где мы не представлены – в секторе молотого кофе, одном из наиболее растущих", – заявил гендиректор Nestlé в Украине и Молдове Алессандро Дзанелли на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Запуск линейки кофе Starbucks совпадает с выбранным компанией вектором развития и позволяет Nestlé расширить предложение для украинского потребителя теперь и в премиум-сегменте молотого и зернового кофе", – добавил директор бизнеса кофе в Украине и Молдове Леонид Верещагин.

Дзанелли отметил, что украинский рынок кофе емкостью около 20 млн чашек кофе в сутки, очень важен для Nestlé, и сегодня "более трети, даже две пятых от всего количества чашек кофе – это кофе Nestlé". По его словам, позиции компании особенно сильны в сегменте растворимого кофе, где ключевым брендом выступает Nescafe.

Верещагин уточнил, что выведенная на рынок Украины линейка кофе Starbucks включает три сорта молотого и один – зернового кофе из 100% Арабики. Ориентировочно он будет стоить 1 тыс. грн/кг при диапазоне цены премиального кофе в Украине 700-1 тыс. грн/кг. Он добавил, что это кофе уже продается в крупных торговых сетях "Сильпо", Novus, "Ашан". По его словам, сотрудничество с сетями стартовало с городов-миллионников и Львова и будет расширено на другие регионы.

Верещагин отметил, что результаты первого месяца показывают наличие спроса на эту продукцию, и допустил расширение линейки Starbucks за счет позиций, которые уже предлагаются на других рынках, после изучения спроса со стороны украинцев.

Директор бизнеса кофе указал, что, согласно проведенным в Украине исследованиям, мягкому и сбалансированному продукту отдает предпочтение 39% потребителей, крепкому – 32%, фруктовому и насыщенному – 29%.

По его словам, в Украину будет завозиться кофе Starbucks из завода Nestlé в Португалии, сырье для которого поставляется из Латинской Америки.

В то же время представители Nestlé не стали уточнять объемы продаж новой продукции и долю рынка, на которую планируется выйти в ближайшее время. Верещагин предположил, что объем реализации составит "сотни или тысячи тонн".

Как сообщалось, Nestlé, крупнейший в мире производитель пищевой продукции, в 2018 году заключила партнерское соглашение с одной из крупнейших в мире сети кофеен Starbucks. Заплатив $7,15 млрд, Nestlé получила глобальные права на продажу продукции Starbucks на бессрочный период

Дзанелли отметил, что Украина станет крупнейшим европейским рынком, где кофе Starbucks запускается без сети кофеен. По его словам, аналогичным образом Starbucks уже работает в балтийских странах, в планах - Молдова и Беларусь.

Верещагин добавил, что в ближайшее время компания начнет продвигать марку Starbucks и в каналах "Фуд-сервис", где сильны позиции ее направления Nestlé Professional.

Гендиректор Nestlé в Украине и Молдове напомнил, что компания вышла на украинский рынок 26 лет назад. В настоящее время продвигает на нем продукцию как под международными торговыми марками Nescafé, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, так и под локальными "Свиточ", "Торчин" и "Мивина". Крупнейшими сегментами бизнеса являются кулинария, кофе и напитки, кондитерские изделия и продукты быстрого приготовления. Компания также работает в таких направлениях, как детское и специальное питание, корма для домашних животных, готовые завтраки и мороженое.

Согласно данным Гостаможслужбы, импорт кофе и его заменителей в Украину в 2020 году вырос в натуральном выражении на 8,4% – до 48,4 тыс. тонн, в денежном – на 15,4%, до $166,4 млн.

Крупнейшими странами, из которых Украина импортировала кофе, стали Польша (22,7%), Италия (15,3%) и Германия (8,1%).