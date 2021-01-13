Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубический метр.

"Сегодня ситуация с карантином, с пандемией COVID-19 усложняет возможность украинцев получать дополнительные доходы, и компенсировать растущие цены на биржах на газ. В этой связи … предлагается внедрить в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений, или окончания отопительного сезона. Предлагаемая цена – 6,99 грн за куб. м", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров в среду.