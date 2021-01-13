Первый замглавы "Укртранснафты" раскритиковал инициативу передачи компании от "Нафтогаза" в управление Минэнерго

Первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник подверг резкой критике инициативу главы Министерства энергетики Украины Юрия Витренко, который предложил передать в управление министерства оператора магистральных нефтепроводов, а также "Оператора ГТС Украины" и НЭК "Укрэнерго".

На своей странице в соцсети "Фейсбук" он отметил, что предлагаемый Минэкономики и Минэнерго проект нормативного акта противоречит утвержденной Кабинетом министров в октябре 2020 года политике собственности НАК "Нафтогаз Украины" в части определения стратегических целей и направлений деятельности.

Кроме того, в проекте распоряжения не содержатся основания, в связи с чем должно происходить отчуждение акций из частной собственности "Нафтогаза" в государственную, а также существенные условия такого договора.

"Отсутствие существенных условий сделки по отчуждению акций фактически исключит возможность реализации решения акционера компании по отчуждению принадлежащих ему корпоративных прав. В то же время прекращение права собственности на акции другим способом, чем отчуждение по сделке, будет иметь признаки национализации, что недопустимо", - отметил Пасишник.

Топ-менеджер "Укртранснафты" также указал на несоответствие проекта нормативного акта принципам корпоративного управления и плана действий по корпоративному управлению "Нафтогаза", отметив, что его принятие будет противоречить общепризнанным принципам корпоративного управления, в частности, руководящим принципам ОЭСР.

"Еще один важный момент: предприятиями государственной формы собственности пользуются как механизмами реализации определенных целей государственной политики и осуществления промышленной политики. В этих случаях отсутствие разграничения функции собственника и функции органа формирования политики создает проблемы... Последствиями такой ситуации с легкостью становятся путаница целей и конфликты интересов между ветвями власти", - добавил он.

Пасишник убежден, что принятие предлагаемого Витренко решения о передаче активов приведет к значительным негативным финансовым последствиям для "Нафтогаза". В частности, безоплатаная передача пакета акций "Укртранснафты" приведет к получению НАК убытка в сумме 11,7 млрд грн, источник покрытия для которого отсутствует. Кроме того, в процессе передачи возникнут значительные налоговые обязательства и расходы.

Он также напомнил о взятых "Нафтогазом" обязательствах по кредитам и международным публичным инструментам на сумму эквивалентную около 64,5 млрд грн, нарушение которых может привести к дефолту по ним.

Все это также несет значительные риски для репутации компании ввиду планов выхода на IPO.

"Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, во-первых, несоответствие требованиям действующего законодательства, во-вторых, нарушение принципов корпоративного управления, в частности, принципа разграничения роли государства как собственника и регулятора, в-третьих, наличие значительных финансовых, налоговых и репутационных рисков и отсутствие источников для покрытия соответствующих расходов в финансовом плане и в государственном бюджете Украины, замечания Минэнерго не могут быть учтены", - резюмировал Пасишник.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.