Экономика

18:03 09.05.2019

Очередные переговоры с РФ о локализации некондиционной нефти с нефтепровода "Дружба" состоятся 14 мая, сообщили в "Укртранснафте"

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Очередные переговоры с РФ о локализации некондиционной нефти с нефтепровода "Дружба" состоятся 14 мая, сообщили в "Укртранснафте"

Очередной раунд переговоров с Россией относительно локализации некондиционной российской нефти с нефтепровода "Дружба" состоится 14 мая, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник.

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" находится нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" – сорт Urals… Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти. Сейчас место временного хранения этой нефти является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая", - написал А.Пасишник в комментариях к посту журналиста Игоря Маскалевича в соцсети Фейсбук в четверг.

Представитель "Укртранснафты" отметил, что эта чрезвычайная ситуация пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием государственных органов в решении этой проблемы.

Теги: #нефтепровод #пасишник #дружба #укртранснафта
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