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17:53 01.07.2019

Главарю т.н."ЛНР" Пасичнику объявлено о подозрении - Генпрокуратура

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Главарю т.н."ЛНР" Пасичнику объявлено о подозрении - Генпрокуратура

Главарю террористической организации "ЛНР" Леониду Пасичнику сообщено о новом подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (руководство террористической организацией) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, следствием установлено, что 25 ноября 2017 года постановлением т.н. "народного совета Луганской народной республики" гражданин Украины Пасичник на основании его добровольного согласия был "исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики", после чего приступил к исполнению соответствующих обязанности, а позже, по результатам проведенных вопреки законодательству Украины выборов, 11 ноября он был избран т.н. "главой" террористической организации "ЛНР".

"Указанное лицо умышленно, совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией "ЛНР", - отмечает Сарган.

Он также напомнила, что в отношении Пасичника уже ранее было направлено обвинительное заключение в суд по ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 УК Украины, которое в настоящее время рассматривается судом.

 

Теги: #гпу #пасишник #подозрение
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