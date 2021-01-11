Экономика

19:38 11.01.2021

Иностранные партнеры увеличили запросы к Украине по продбезопасности – торгпредставитель

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Иностранные партнеры увеличили запросы к Украине по продбезопасности – торгпредставитель

Ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, однако в правительстве Украины надеются сохранить баланс на внутреннем рынке и воздержаться от вмешательства в него, заявил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Уже сейчас количество запросов о сотрудничестве по продовольственной безопасности от иностранных партнеров значительно возросло", – констатировал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Качка считает, что действия России и Аргентины, направленные на создание лучших условий для своих животноводов, могут создать дополнительное давление не только на цену, но и на количественный спрос на украинскую продукцию.

"До нового года было понимание, что поставки из Австралии и Аргентины должны сбалансировать спрос на украинское зерно. И мы сможем, как и в прошлом маркетинговом году, соблюсти согласованные балансы и не вмешиваться в рынок. В этом году ситуация даже сложнее. Но я уверен, что правительство и рынок справятся", – отметил торговый представитель.

В целом он считает, что восстановление глобальной экономики дает Украине шанс отработать все те минусы, которые наблюдались в экспорте промышленной продукции в прошлом году. "Обнадеживающей является ситуация с нашим фундаментом торговли - зерновые, масличные, руда и металл", – констатирует Качка.

Теги: #продовольствие #запросы
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