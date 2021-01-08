Экономика

17:12 08.01.2021

Bitcoin побил новый рекорд

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Bitcoin побил новый рекорд

В пятницу, 8 января, криптовалюта биткойн превысила отметку в $41 тыс, рост цены криптовалюты составил более 9%, сообщает ТСН со ссылкой на данные биржи Binance.

Стоимость одного биткойна впервые превысила уровень в $41 тыс. и достигла нового исторического максимума в $41 542.

За 1-2 января 2021 года биткойн последовательно преодолел сразу несколько отметок и поднялся с $30 тыс до $34 тыс. И только за минувшие сутки он взлетел до $41 тыс.

Стремительно расти валюта стала в середине декабря месяца 2020 года и начала стремительно набирать и бить свои предыдущие рекорды.

 

Теги: #bitcoin
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