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20:47 17.11.2021

В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

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В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

Окружной судья США постановил изъять $56 млн у американского промоутера офшорной финтехкомпании BitConnect. Она обвиняется в осуществлении крупнейшей мошеннической схемы в стране с привлечением криптовалюты.

Сумма, подлежащая изъятию, стала крупнейшей за всю историю расследований преступлений с криптовалютами в Соединенных Штатах, отмечает министерство юстиции США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала заявление с обвинениями в адрес BitConnect в сентябре. SEC обвинила компанию и ее основателя Сатиша Кумбхани в обмане инвесторов по всему миру, предоставивших BitConnect $2 млрд в виде биткойнов.

Тогда же федеральный уголовный суд признал виновным промоутера компании в США Глена Аркаро в растрате денежных средств американских инвесторов.

BitConnect в 2016 году продавала за биткойны автоматическую программу, которая, по словам компании, позволяла зарабатывать на реализации криптовалюты. Полученная прибыль должна была выплачиваться инвесторам в виде процентных платежей.

Однако BitConnect не использовала программу для продажи биткойнов. Вместо этого Кумбхани перечислил часть полученных средств на свои счета и оставшуюся долю выделил промоутерам в разных странах, которые помогали компании привлечь деньги от инвесторов.

Правительство США сообщило, что начнет процесс реституции для тех американцев, которые стали жертвой схемы BitConnect. Пострадавшим будут возвращены денежные средства в долларах.

Аркаро грозит приговор к тюремному заключению до 20 лет, который, как ожидается, будет вынесен 7 января 2022 года, сообщили в министерстве юстиции.

Теги: #bitcoin #сша
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