Экономика

16:41 31.12.2020

В Минэнерго прогнозируют принятие правительством Концепции реформирования угольной отрасли в начале января

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В Минэнерго прогнозируют принятие правительством Концепции реформирования угольной отрасли в начале января

Концепция реформирования угольной отрасли прошла согласование со всеми заинтересованными органами, планируется к одобрению правительственным комитетом на первом в 2021 году заседании и, затем, утверждению правительством, сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"По моему прогнозу, в первые дни нового года концепция может быть согласована правительственным комитетом и после этого утверждена на последующем заседании правительства. Ожидаем, что уже в средине января она вступит в действие", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, концепция сохранила ранее анонсированные подходы.

"Прежде всего, концепция предусматривает, что государственного угледобывающего сектора быть не должно. Часть шахт станет ресурсной базой "Центрэнерго" с последующей приватизацией, часть будет приватизирована отдельно, а те, что не найдут частного инвестора, будут ликвидированы", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что одним из важнейших вопросов концепции является социальная защита работников предприятий, подлежащих ликвидации, и жителей тех населенных пунктов, вкоторых они расположены.

"Здесь мы действуем совместно с Министерством развития громад и территорий, которое отвечает за трансформацию угольных регионов", – сказал Немчинов.

Как сообщалось, ранее Минэнерго заявляло, что согласно проекту концепции реформирования угольной отрасли, шахты будут разделены на три категории. Первую категорию составят шахты, относящиеся к ресурсной базе ПАО "Центрэнерго".

Ко второй категории отнесут шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии.

Третью категорию составят шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, в том числе, с целью перепрофилирования.

Теги: #угольная_отрасль #минэнерго #реформирование
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