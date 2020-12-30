Экономика

16:56 30.12.2020

Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"

2 мин читать
Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", который Верховная Рада приняла 3 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС.

"В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно. Кроме того, увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия", - отмечается в сообщении.

Реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт

Как сообщалось, глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявлял, что принятие проекта закона "О внутреннем водном транспорте" является важной вехой в реализации транспортной главы Соглашения об ассоциации Украина- ЕС.

Теги: #водный_транспорт #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 30.12.2020
Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

13:16 30.12.2020
Президент подписал закон об отсрочке налогообложения для КИК

Президент подписал закон об отсрочке налогообложения для КИК

11:09 30.12.2020
Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

10:10 29.12.2020
Закон об обеспечении доступа украинцев к качественным вакцинам против COVID-19 вступил в силу

Закон об обеспечении доступа украинцев к качественным вакцинам против COVID-19 вступил в силу

09:44 29.12.2020
Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2021 года вступил в силу

14:53 28.12.2020
Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

Зеленский подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, в январе – Ермак

19:24 25.12.2020
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

18:45 25.12.2020
Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

17:05 24.12.2020
Глава Минэнерго считает несовершенным украинское антимонопольное законодательство

Глава Минэнерго считает несовершенным украинское антимонопольное законодательство

10:42 24.12.2020
Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

ПОСЛЕДНЕЕ

Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 – Госстат

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Данилов призвал госзаказчиков проанализировать исполнение оборонзаказа в 2020 году на предмет ошибок

Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

Украинцы в 2020 году на 26% чаще платили в POS-терминалах ПриватБанка

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

НБУ обновил Стратегию валютных интервенций и добавил задачу поддерживать достаточные международные резервы

НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА