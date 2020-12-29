Кабмин расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на средние компании с годовым доходом до EUR20 млн

Кабинет министров Украины расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на субъекты среднего предпринимательства с годовым доходом до EUR20 млн, приняв соответствующее постановление на внеочередном заседании 28 декабря.

Как сообщило Министерство финансов на сайте во вторник, внесенные изменения в постановление от 24 января 2020 года №28 предполагают также либерализацию условий кредитов. В частности, срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до трех лет, возможность отсрочки платежа по возврату кредита продлена до 12 месяцев, а также правительство сократило первоначальный взнос для инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов).

Помимо того смягчаются условия рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50%, а также до 50% - численности персонала (по состоянию на 1 марта 2010 года).

Как пояснил Минфин, для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых. Для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года, урегулируется вопрос о возможности сочетания господдержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с господдержкой, которая может предоставляться местными госадминистрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего бизнеса.

К 28 декабря 2020 года количество заявок на участие в программе превысило 58 тыс. на общую сумму 69 млрд грн. В целом за весь период действия программы подписано 7,1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд грн. С программой работают 23 банка.